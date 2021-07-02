Etimesgut Belediyesi Tunahan Kapalı Pazarı Ve Zabıta Merkezi'ni Tamamladı

Asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından hizmete açılması planlanıyor
Yaklaşık 5 bin m² alan üzerine yapılan pazar yerinin asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarına geçildi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından pazaryeri hizmete girecek.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'un 16. pazarını Tunahan Mahallesi'ne kazandırdıklarını belirterek, "Tunahan Kapalı Pazarımız, zabıta merkezi, otopark alanları ve çevre düzenlemeleriyle çağdaş bir pazaryeri oluyor. Daha öncede ilçemize Atayurt, Ahimesut ve Alsancak Kapalı Pazaryeri ve zabıta merkezlerimizi kazandırmıştık. Bağlıca Mahallesi Kapalı Pazarı ve zabıta merkezi inşaatımız da tüm hızıyla sürüyor. Yeni pazarlarımız hayırlı olsun" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.