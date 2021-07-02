Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’dan yağcıbedir halısı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Sakarya İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Sapanca’da bir otelde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda önemli temaslarda bulundu.
Başkan Yüce, bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek şehirde yapılan projelerle ilgili bilgi verdi. Programda konuşan Başkan Yüce, AK Parti Teşkilat’nın gücüyle Sakarya’yı ilmek ilmek dokuduklarını ifade ederek yapılan çalışmaları anlattı.
AK PARTİ DAVA, SEVDA, MUHABBETT
AK Parti’nin sadece bir parti değil sevda, muhabbet, birlik ve beraberliği simgelediğini ifade eden Başkan Yüce, “AK Parti bir parti değil, partiler ötesidir. AK Parti bir dava, sevda, aşk, sevgi, muhabbet, birlik ve beraberliktir. Birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimiz mübarek olsun. Teşkilatımızın büyük gücüyle şehrimizi ilmek ilmek dokuyoruz. Teşkilatımızın tüm kademelerine şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. ” dedi.
Başkan Yüce, toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu Sakarya’da üretilen yağcıbedir halısını takdim etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.