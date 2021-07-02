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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’dan yağcıbedir halısı

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Sakarya İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’dan yağcıbedir halısı mask
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Sakarya İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Sapanca’da bir otelde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda önemli temaslarda bulundu.

Başkan Yüce, bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek şehirde yapılan projelerle ilgili bilgi verdi. Programda konuşan Başkan Yüce, AK Parti Teşkilat’nın gücüyle Sakarya’yı ilmek ilmek dokuduklarını ifade ederek yapılan çalışmaları anlattı.

AK PARTİ DAVA, SEVDA, MUHABBETT

AK Parti’nin sadece bir parti değil sevda, muhabbet, birlik ve beraberliği simgelediğini ifade eden Başkan Yüce, “AK Parti bir parti değil, partiler ötesidir. AK Parti bir dava, sevda, aşk, sevgi, muhabbet, birlik ve beraberliktir. Birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimiz mübarek olsun. Teşkilatımızın büyük gücüyle şehrimizi ilmek ilmek dokuyoruz. Teşkilatımızın tüm kademelerine şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. ” dedi.

Başkan Yüce, toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu Sakarya’da üretilen yağcıbedir halısını takdim etti.

# Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce

02 Tem 2021 - 20:24 - Gündem

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