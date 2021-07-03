Aşılama Programında Değişiklik! Hastalık Geçirene Tek Doz Aşı

Koronavirüs aşılama uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama programında son yaptığı değişiklikle, daha önce koronavirüs geçirmiş kişilere çift doz aşı uygulanmayacak, hastalığın atlatılmasının ardından 1 doz Biontech aşısı yapılacak.

İKİNCİ DOZ: GEÇİRİLMİŞ COVID

Öte yandan, sosyal medyada da koronavirüs geçirmiş bazı vatandaşlar, ikinci doz Biontech aşı randevusunun verilmediği ya da iptal edildiği paylaşımlarında bulunuyor. Bu kişilerde, e-Nabız sisteminde, Covid Aşısı bölümünde, aşının ikinci dozu için, "Geçirilmiş Covid" ibaresi yer alıyor.

AŞI KARTLARINDA GÜNCELLEME YAPILACAK

Öte yandan, e-Nabız'da bu şekilde aşı kartı oluşturulduğunda, 1. doz aşı uygulaması ve tarihi yer alırken, 2. doz aşı uygulamasına dair bir ifade yer almadığı görülüyor. Aşı kartlarında ise pazartesi günü güncelleme yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde 3. doz aşılama uygulaması Türkiye'de başlamıştı.

İşte 5 soruda 3. doz aşılama:

1- Üçüncü doz aşı neden gerekli?

Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma, pekiştirme ya da "rapel" dozu olarak adlandırılan aşılar vuruluyor.

Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.

2- Aşılama süreci nasıl ilerleyecek?

Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlayacak. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.

3- Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?

Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi.

Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.

4- Nasıl randevu alınacak?

Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

5- COVID-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak?

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısında "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmişti.

Buna göre, hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek. Bu uygulamanın da mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.

Ayrıca BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar, ikinci dozlarını 4 hafta sonra olacak şekilde randevu alabilecek.