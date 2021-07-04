Geçen hafta LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, kolejler ilk kayıtlarını almaya başladı. Bu yıl ücretler artarken puanlarda da ciddi düşüş oldu. Liselere giriş için geçerli olan LGS sonuçlarının açıklanmasıyla yabancı kolejler ile özel okullar ilk kayıtlarını 5 Temmuz’a kadar almaya devam ediyor.

Bu yıl yabancı kolejlerin öğrenim ücretleri ciddi oranda artarken, taban puanlarının da düştüğü görülüyor. Taban puanların düşmesinde bu yıl zor geçen LGS sonrası puanların düşük gelmesi etken oldu.

Milliyet gazetesinden Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre geçen yıl 479 taban puanla ilk kayıtları açan Robert Kolej’de bu yıl taban puan 468, kontenjan da kız 101, erkek 101 olarak açıklandı. Öğrenim ücreti ise geçen yıl 109 bin TL’den başlıyordu. Bu yıl peşin ücreti 130 bin TL’den başlıyor. 7 gece pansiyonlu ve 10 taksit olması durumunda 215 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

FİYATLAR FIRLADI

Yine geçen yıl 470 taban puanla kayıtlara başlayan Alman Lisesi, bu yıl taban puanını 458, kontenjanını 130 olarak açıkladı. Geçen yıl öğrenim ücreti peşin 70 bin TL idi, bu yıl ise 84 bin TL’den başlıyor.

Saint Benoit Fransız Lisesi’nde geçen yıl 439 olan taban puan bu yıl 417’ye düştü, kontenjan 174 olarak belirlendi. Geçen yıl 74 bin 307 olan öğrenim ücreti ise 86.777 TL’ye çıktı.

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde ise geçen yıl 1. Ön Kayıt Dönemi’nde ilan edilen taban puanlar bu yıl değişmedi. Lise Hazırlık’ta taban puan 430, kontenjan 80, Ticaret Hazırlık’ta taban puan 420, kontenjan 18 olarak açıklandı. Geçen yıl 58 bin TL olan lisenin öğrenim ücreti bu yıl 71 bin TL’ye yükseldi.

6 TEMMUZ'DA BİTİYOR

3-4 yıl önce kontenjanlarının 5 katına kadar ön kayıt alan yabancı kolejlerin çoğu geçen yıl ilk kayıt döneminde kontenjanlarını dolduramamıştı. 6 Temmuz’da ilk kayıt dönemi tamamlanacak, artan öğrenim ücretlerine karşılık düşen kontenjanlar sonucunda ilk kayıtta kontenjanların dolup dolmayacağı merak konusu.

PUANLAR VE FİYATLAR

Diğer yabancı kolejlerin bu yılki taban puanları, kontenjanları ve öğrenim ücreti bilgileri şöyle:

Üsküdar Amerikan Lisesi: Geçen yıl taban puan 470’ti, bu yıl 458’e düştü. Kız 90, erkek 90 olmak üzere toplam 180 kontenjanı var. Öğrenim ücreti 115 bin TL.

Tarsus Amerikan Koleji: Taban puanı geçen yıl 433’tü, bu yıl 400’e indi. Kız 60, erkek 60 olmak üzere toplam 120 kontenjanı bulunuyor. Öğrenim ücreti 83.500 TL.

İzmir Amerikan Koleji: Geçen yıl kayıtlara 446 taban puanla başlayan kolejde bu yıl, taban puan 420, kontenjan da 180 olarak belirlendi. Öğrenim ücreti ise 86.650 TL.

SEV Amerikan Koleji: Geçen yıl 462 olan taban puan 440’a düştü. 50 öğrenci alacak, öğrenim ücreti 115.000 TL.

Saint Joseph Fransız Lisesi: Geçen yıl 456 olan taban puanı 438’e düştü; kontenjanı 192, öğrenim ücreti 86.920 TL.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi: Taban puan geçen yıl 395’ti, bu yıl 385’e düştü. Kontenjanı 72; öğrenim ücreti 69.955 TL.

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi: Geçen yıl 446 olan taban puanı bu yıl 428. Kontenjanı 116, öğrenim ücreti 87.054 TL.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Taban puanı geçen yıl 436’ydı, bu yıl 417 oldu. Kontenjanı 80; öğrenim ücreti 87.011 TL.

Saint Michel Fransız Lisesi: Taban puan geçen yıl 434’tü, bu yıl 410’a düştü. Kontenjanı 96; öğrenim ücreti ise 86.688 TL.

Galileo Galilei İtalyan Lisesi: Geçen yıl 425 olan taban puan 410’a düştü. Kontenjanı 68; öğrenim ücreti 60.950 TL.

İtalyan Lisesi: Geçen yıl 425 olan taban puan 410’a düştü. Kontenjanı 71; öğrenim ücreti: 54.500 TL.