Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında! Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip Koronavirüs aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapmasının planlandığı toplantıda, uygulamasına başlanılan 3'ncü doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının COVID-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşülmesi bekleniyor.
Tatilcilerin gözü de kabine toplantısında olacak. Çünkü bayram tatili süresinin de belirlenmesi masada görüşülecek konular arasında yer alıyor. Kabinede alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından millete sesleniş olarak duyurulacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.