Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında! Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip Koronavirüs aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapmasının planlandığı toplantıda, uygulamasına başlanılan 3'ncü doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının COVID-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşülmesi bekleniyor.

Tatilcilerin gözü de kabine toplantısında olacak. Çünkü bayram tatili süresinin de belirlenmesi masada görüşülecek konular arasında yer alıyor. Kabinede alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından millete sesleniş olarak duyurulacak.