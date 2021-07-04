04 Tem 2021 - 23:05- Gündem G: 04 Tem 2021 - 23:06

Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında! Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında! Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip Koronavirüs aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapmasının planlandığı toplantıda, uygulamasına başlanılan 3'ncü doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının COVID-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşülmesi bekleniyor.

Tatilcilerin gözü de kabine toplantısında olacak. Çünkü bayram tatili süresinin de belirlenmesi masada görüşülecek konular arasında yer alıyor. Kabinede alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından millete sesleniş olarak duyurulacak.
# Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı tatili kaç gün, aşı programı, Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri

04 Tem 2021 - 23:05 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akdeniz’de Göçmen Faciası! Çok sayıda ölü var… mask
Akdeniz’de Göçmen Faciası! Çok sayıda ölü var…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bütün Kötülüklere Kafa Tutuyoruz” mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bütün Kötülüklere Kafa Tutuyoruz”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! 400 Bin Emekliye Mektup mask
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! 400 Bin Emekliye Mektup
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Haziran Ayının Terörle Mücadele Verileri Açıkladı, İşte Detaylar... mask
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Haziran Ayının Terörle Mücadele Verileri Açıkladı, İşte Detaylar...
Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın ‘Tosuncuk’ Türkiye’ye Getiriliyor mask
Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın ‘Tosuncuk’ Türkiye’ye Getiriliyor
Ev Almak Mı, Faize Yatırmak Mı? İşte Uzmanların Görüşleri mask
Ev Almak Mı, Faize Yatırmak Mı? İşte Uzmanların Görüşleri
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status