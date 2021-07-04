Aşılamada rota 12 yaş

Uzmanlar aşılamanın 12 yaşa kadar inebileceğini vurgularken, ortaokul ve lise öğrencileri için sonbahar aylarını işaret etti. Sıra dışı bir aşılama hızına erişen Türkiye'de uzmanlar her geçen gün aşılama konusunda yaşın düşürüldüğüne dikkat çekti. Eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmenin planlandığını kaydeden uzmanlar, 50 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiği yeni tip Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıyla ilgili olarak, " Eylül ayına kadar aşılama 12 yaşa inebilir. Ortaokul ve liseler için de aşıyla güvence sağlanacak" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.