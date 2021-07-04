İşte ‘Tosuncuk’un ilk ifadesi: Elinde liste var

Çiftlik Bank vurgununun baş faili olarak gösterilen Mehmet Aydın'ın ilk ifadeleri belli odlu. "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Aydın, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi.

ELİNDE LİSTEYLE GELMİŞ

Borçlarının büyük bir bölümünü ödediğini söyleyen Mehmet Aydın, ayrıca borcu kadar alacakları da olduğunu da söyledi. Aydın'ın Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.