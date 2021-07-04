Kısıtlamasız pazar sahillere yaradı

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk pazar günü sahiller hareketlenirken, Antalya ve İzmir'de tatilciler deniz ve güneş eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

Tatil beldelerinin başkenti olarak adlandırılan Antalya'da özellikle yerli turistler ve denizi özleyenler Konyaaltı sahilinde boy gösterdi. Kimileri denizden çıkmazken, kimileri ise yakınlarıyla çay eşliğinde sohbete koyuldu.

İzmir'de de benzer manzaralar vardı. Kısıtlamasız bir şekilde 'normalleşme'ye çalışanlar denizde her türlü yeteneklerini sergilemeyi başardı.