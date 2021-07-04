Kısıtlamasız pazar sahillere yaradı

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk pazar günü sahiller hareketlenirken, Antalya ve İzmir'de tatilciler deniz ve güneş eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.
Tatil beldelerinin başkenti olarak adlandırılan Antalya'da özellikle yerli turistler ve denizi özleyenler Konyaaltı sahilinde boy gösterdi. Kimileri denizden çıkmazken, kimileri ise yakınlarıyla çay eşliğinde sohbete koyuldu.
İzmir'de de benzer manzaralar vardı. Kısıtlamasız bir şekilde 'normalleşme'ye çalışanlar denizde her türlü yeteneklerini sergilemeyi başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.