05 Tem 2021 - 11:10- Belediyeler G: 05 Tem 2021 - 11:11

Pursaklar’da Buram Buram Tarih Kokuyor

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, evinin odalarında tarihi yaşatan, ilçe eşrafından Kadir Hitay’a konuk oldu.
Pursaklar’da Buram Buram Tarih Kokuyor mask
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Başkan Ertuğrul Çetin, önemli anılarını biriktiği antikalar ve büyüklerinden miras kalan yüzlerce birbirinden değerli eşyayı muhafaza eden Kadir Hitay’ın evine misafir oldu.

Müzeyi aratmayan odaya girdiğinde adeta zamanda yolculuğa çıktığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kültürel değerleri korumak ve gelecek nesillere bırakmak adına gramofon, plaklar, eski radyolar, televizyonlar, gaz lambaları, silahlar ve her türlü tarihe tanıklık etmiş olan antika eşyaları muhafaza eden Kadir Hitay’a teşekkür etti.

‘‘Her bir eşyanın ayrı bir dili var’’

Her bir eşyanın ayrı bir dili olduğunu ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe eşrafımızdan Kadir Hitay’ın misafiri olduk. Eski eşyaların ruhu olduğu ve her birinin ayrı ayrı hikâyesinin olduğunu bize anlattı. Gençler antika eşyaların birçoğunun ne olduğunu bilmiyor olabilir. Gençlerimizin de Kadir abimizi ziyaret ederek eski dönemlerde büyüklerinin kullandığı günlük eşyaları, görmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bizlerin tarihe yolculuk yapmasına vesile olan değerli büyüğümüze, misafirperverliği için teşekkür ediyorum’’ dedi.
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05 Tem 2021 - 11:10 - Belediyeler

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