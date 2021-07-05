Keçiören Belediyesi'nden MEB Yaz Okulu Etkinliklerine Destek

Etkinlik kapsamında Keçiören İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri üstü açık otobüsle Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek, öğrencilerin canlıları tanımaları ve onlara uygulanan tedavi ve bakım yöntemlerini görmeleri sağlanacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da baştan sona yenilen Rehabilitasyon Merkezinde çocuklarla birlikte pasta keserek onlara çeşitli hediyeler verecek. Sokak hayvanlarına yönelik sevgi ve sahiplenme duygusunun da geliştirilmesi için düzenlenen etkinlik şenlik havasında geçecek.

NOT: Öğrenciler Keçiören İlkokulu önünden alınarak üstü açık otobüsle rehabilitasyon merkezine götürülecektir. Programımıza siz kıymetli basın-yayın mensuplarını da bekliyoruz.

Keçiören İlkokulu Adres: Kuşcağız Mah. Gün Sazak Cad, Şahinler Sokak No:2 Keçiören/Ankara Öğrencilerin okuldan alınma saati: 14.30 Etkinliğin Yapılacağı Yer: Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bağlum/Keçiören/Ankara Saat: 14.30 Tarih: 5 Temmuz 2021 (Bugün)