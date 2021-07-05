05 Tem 2021 - 15:16- Gündem G: 05 Tem 2021 - 15:17

İşçi, Memur Ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu, İşte Detaylar...

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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45 arttı.
İşçi, Memur Ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu, İşte Detaylar... mask
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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.
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05 Tem 2021 - 15:16 - Gündem

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