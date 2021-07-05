Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tehlikeye Dikkati Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor' adlı toplu açılış törenine katıldı. Canlı bağlantıyla katıldığı açılışlarda, "Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Toplam 1000 tesisi bu dönemde tamamladık. 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık, yaptığımız tesislerle su depolama kapasitemizi yükselttik. İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle 26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar bu sayıyı 150'ye yükselteceğiz" dedi.

Hizmete alınan Bolu Gerede sisteminin Ankara'nın içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacağını belirten Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan projeleri hizmete açtı. 4 farklı şehire kazandırılan 5 eseri hizmete alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yapacağımız tesislerden en önemlisi Ankara içme suyu ikinci merhale Gerede sistemi projesidir. Bu proje Ankara'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak için attığımız kritik bir adımdır. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta" dedi.

Erdoğan, Çankırı'da 70 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Dereçatı Barajı'nı Kırıkkale'de 63 milyon yatırımla Sulakyurt Sulamasını da resmen devreye aldı.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan tüm dünyada olduğu gibi bizim de iklim değişikliği, kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığına vurgu yaparak tehlikeye dikkati çeken Erdoğan, "Açık kanalet sisteminde yüzde 60-70'lere varan buharlaşmanın suyu ne derece israfa yönelik hale getirdiğini görüyoruz. Bundan sonra daha çok kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız. Yatırımlarımızı da buna yönelik yapacağız" diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan dua ardından 4 farklı şehirde yapılan yatırımların toplu açılışları yapıldı.