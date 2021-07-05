Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Hayatını Kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yorulmaz için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.'