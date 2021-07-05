05 Tem 2021 - 16:20- Gündem G: 05 Tem 2021 - 16:21

Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Hayatını Kaybetti

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Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti.
Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Hayatını Kaybetti mask
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yorulmaz için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.'
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05 Tem 2021 - 16:20 - Gündem

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