Satılık Ada! Yunanistan ek gelir için ‘ada’ satışına çıkıyor

2 binin üzerinde ada ve adacığa sahip olan Yunanistan, 6 adasını satışa çıkardı. Birçoğunun fiyatı henüz belirlenmeyen adalar, çeşitli imar özelliklerine sahip. TRT Haber'e göre geçmişte de bazı adalarını satan Yunanistan'dan, benzer bir adım geldi. Ek gelir arayışındaki ülke, 6 adasını satışa çıkardı.

Açıklamaya göre, uyruğu fark etmeksizin herkes bu adaları satın alabiliyor. Ancak ulusal bir sınır veya askeri arazinin yakınında olan adalar istisna kapsamında. Buna göre, Avrupa vatandaşı olmayanlara ulusal sınırların yakınında satış yapılmayacak. Ada satın almak isteyen yabancı alıcıların ise, yerel bir avukat tayin etmeleri gerek.

Hatırlanacağı gibi, Yunanistan en son 2015 ve 2017'de birçok ada ve adacığını sattı. Satılan yerlerin fiyatları, 1,5 milyon ile 186 milyon dolar aralığındaydı.