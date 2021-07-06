06 Tem 2021 - 13:00- Gündem G: 06 Tem 2021 - 13:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Paylaştı: İşte İki Kritik Tablo

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Paylaştı: İşte İki Kritik Tablo mask
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Bakan Koca ayrıca vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." açıklamasında bulundu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." dedi.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

06 Tem 2021 - 13:00 - Gündem

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