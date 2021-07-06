06 Tem 2021 - 13:09- Gündem G: 06 Tem 2021 - 13:10

BDDK'da, Kredi Yapılandırmada Yeni Yönetmelik

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi yönetmeliğiyle ilgili değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BDDK'da, Kredi Yapılandırmada Yeni Yönetmelik mask
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BDDK'nin yayınladığı yönetmeliğe göre bankalar, kredi borçlusunu önce geri ödeyebilme kapasitesi değerlendirmesine tabi tutacak. Sonuç olumlu olursa kredi borcu yapılandırılabilecek.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik'e eklenen bir fıkra ile 'donuk alacaklar'a ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun olumlu bulunması halindeyse borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak.
# Kredi yapılandırma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, kredi yönetmeliği

06 Tem 2021 - 13:09 - Gündem

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