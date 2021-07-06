06 Tem 2021 - 13:47- Belediyeler G: 06 Tem 2021 - 13:48

Mamak Belediyesi Ekin Aile Merkezi'nde Sergi Heyecanı

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Mamak Belediyesi Ekin Aile Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu sergisi görücüye çıktı.

Mamak Belediyesi Ekin Aile Merkezi'nde Sergi Heyecanı mask
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Mamaklı kadınların büyük ilgi gösterdiği sergide takı tasarım, rolyef, tel kırma, iğne oyası ve nakış alanında kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladıkları birbirinden güzel ürünler, misafirlerden tam not aldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yaptıkları çalışmaları tek tek inceledi.

Kadınların üretime katkı sağlamalarının gurur verici olduğunu belirten Düğmeci, aile merkezlerinin kadınların kendilerini ifade edebilecekleri ve boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirebilecekleri mekanlar olduğunu belirterek, “Fırsat verilince kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği iş yoktur ve kadınlar artık yaşamın her alanında aktif rol alıyor” dedi. 
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06 Tem 2021 - 13:47 - Belediyeler

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