İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sessizliğini Bozdu!

Son günlerde bazı yayın organlarında hakkında istifa haberleri çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sessizliğini bozarak, güven ve inancı dolayısıyla destek veren MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından Bahçeli'ye teşekkür eden Süleyman Soylu, mesajında; "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

Hatırlanacağı gibi, bugün partisinin grup toplantısında Soylu'ya destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır. MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz bin yıllık kardeşliğin safındayız." ifadelerini kullanmıştı.