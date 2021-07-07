07 Tem 2021 - 14:49- Gündem G: 07 Tem 2021 - 14:50

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Bu Yıl Bin Hakim ve Savcı Alacağız”

ABONE OL Google News Sayfamız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alımının gerçekleştirileceğini duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Bu Yıl Bin Hakim ve Savcı Alacağız” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Mezun olan öğrencilere, hakim savcı alımı yapılacağı müjdesini veren Bakan Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi. Gül, hukukçuluğun yazılı kanunların ezberlenmesi olmadığını, bir metodolojiye ve muhakemeye sahip olma yeteneği olduğunu söyledi.

Öğrencilere, mesleğe başladıklarında toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu bazı olaylarda, dosyadan haberdar olmayanların yürüttüğü kampanyalarla muhatap olabileceklerini belirten Gül, "O yüzden sevgili gençler, değerli arkadaşlarım, adalet mekanizmasını araçsallaştırmaya asla izin vermeden aklınızı, vicdanınızı, muhakemenizi kimseye kiraya vermeden meslek hayatınız boyunca anayasa ve hukuktan şaşmayacaksınız. Buna sonuna kadar inanıyorum" dedi.
# ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, adalet bakanı, Bu yıl bin hakim ve savcı alacağız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi', yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alımı, hukuk fakültesi mezunları

07 Tem 2021 - 14:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Toplu Sözleşme Süreci Başladı mask
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Toplu Sözleşme Süreci Başladı
Ticaret Bakanlığı Bünyesinde Yeni Müdürlük Kuruldu, İşte Detaylar... mask
Ticaret Bakanlığı Bünyesinde Yeni Müdürlük Kuruldu, İşte Detaylar...
Türkiye Artık İHA Piyasasında Lider Olma Yolunda mask
Türkiye Artık İHA Piyasasında Lider Olma Yolunda
Araç Alacaklar Dikkat! Hareketlenme Başlıyor, İkinci El Otomobil Sektörü Fiyatlar Artacak Mı? mask
Araç Alacaklar Dikkat! Hareketlenme Başlıyor, İkinci El Otomobil Sektörü Fiyatlar Artacak Mı?
Kamu İşçilerine İlk Ödeme Bayram Öncesi, İşte Detaylar... mask
Kamu İşçilerine İlk Ödeme Bayram Öncesi, İşte Detaylar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sessizliğini Bozdu! mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sessizliğini Bozdu!
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status