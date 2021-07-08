08 Tem 2021 - 09:44- Belediyeler G: 08 Tem 2021 - 09:45

Çankaya'da Yaz Keyfi Başladı

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Başkan Alper Taşdelen’in Çankaya’ya kazandırdığı iki yüzme havuzu ve spor tesisi pandemi önlemleri sonrası kapılarını yeniden halka açtı.
Çankaya'da Yaz Keyfi Başladı mask
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Pandemi dolayısıyla uzun bir süre kapalı kalan Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi üyelik başvurularını almaya devam ediyor. Üyelik şavurusunu yapar yapmaz havuzdan yararlanmaya başlayan Çiğdem Mahallesi sakinlerinden Buket Polat, Pandemi etkisiyle aktivitelerden uzak bir dönem geçirdiklerini, spor yapmayı ve yüzmeyi özlediğini söyledi. Polat, ‘Pandemi dolayısıyla hizmete giremeyen havuzumuzu heyecanla bekliyorduk. Önlemler alınarak açılmasından dolayı çok mutluyum, galiba havuza giren ilk mahalle sakini de ben olacağım. Emeği geçen herkese, özellikle Çankaya için önemli bir eksiği gidererek bizi modern yüzme havuzları ve spor merkezleriyle buluşturan Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’e çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Pandemi önlemleri dolayısıyla bir süre dersler yerine bireysel spor yapma imkanı sunacak olan yüzme havuzu ve spor merkezlerinin iletişim adresleri şöyle:

Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi 

Çiğdem Mahallesi 1549. Cadde No:4 - (0312) 458 90 00/1881  

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu 

Birlik Mahallesi 451. Cadde No:1 - (0312) 458 90 00/1919  

# Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu, Çankaya Belediyesi, çankaya, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen

08 Tem 2021 - 09:44 - Belediyeler

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