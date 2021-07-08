08 Tem 2021 - 11:09- Belediyeler G: 08 Tem 2021 - 11:11

Kahramankazan'da Vatandaşlar Havuzlara Akın Ediyor

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Kahramankazan Belediyesi yüzme havuzu, kavurucu yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar modern ve hijyenik bir hizmetin sunulduğu havuzun keyfini çıkarıyor.
Kahramankazan'da Vatandaşlar Havuzlara Akın Ediyor mask
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Kahramankazan Belediyesi Yüzme Havuzu, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan yüzme havuzuna, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ilgi her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik ve temiz koşullarda hizmet verilen havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere de yüzme dersleri veriliyor. Havuzda yüzmenin yanı sıra hamam ve sauna hizmeti de sunuluyor. Yüzme havuzunda, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı cankurtaranlar da hazır bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü açık olan kapalı yüzme havuzu vatandaşların serinleme adresi oluyor. Havuzu kullanmak isteyen vatandaşlar 0312 814 73 05 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Ankaralılara davet var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerinin olimpik yüzme havuzuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Sıcak havalarda bunalan vatandaşlarımız havuzumuzun keyfini çıkarıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu havuzumuzda bu sıcak havalarda serinleme imkanı buluyor. Tüm Ankaralıları havuzlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.
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08 Tem 2021 - 11:09 - Belediyeler

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