08 Tem 2021 - 11:20- Belediyeler G: 08 Tem 2021 - 11:21

Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda İlk Ders Başkan Ertuğrul Çetin’den

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme kursuna katılan çocuklara ilk dersi, yüzme antrenörü de olan Başkan Ertuğrul Çetin verdi.
Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda İlk Ders Başkan Ertuğrul Çetin’den mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Normalleşme takvimi ile birlikte yeniden hizmete açılan ve hava sıcaklığının etkisini artırdığı bu dönemde yüzme havuzu, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Her sene çocuklara ilk yüzme dersini veren ve kendisi de yüzme antrenörü olan Başkan Ertuğrul Çetin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan ve kademeli normalleşme döneminde yeniden hizmet vermeye başlayan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuz’unda yüzme kurslarına start verdi.

Havuzda öğrencilere yüzmenin önemi ve faydalarını anlatarak dersine başlayan Başkan Çetin, kendisini can kulağı ile dinleyen kursiyerlere yüzme tekniklerinin püf noktalarından bahsederek, eğlenirken nasıl usta bir yüzücü olunabileceğine de değindi.

‘‘İlk Ders Suyu Sevmek’’

Tüm hijyen koşullarına uyularak Kapalı Yüzme Havuzunda kursların başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: ‘‘Uzunca bir aradan sonra yüzme kurslarımız bugün başladı. Yüzme kurslarımıza da yoğun bir ilgi var. Çocuklarımız yüzme öğrenmek istiyorlar. Çocuklarımız için gönüllerince eğlenebildikleri ve yüzme öğrenebildikleri bir yaz tatili geçirmeleri için havuzlarımızın kapılarını sonuna kadar onların hizmetine açtık. Ders vermeyi bende özlemişim. İlk ders suyu sevmek’’ ifadelerini kullandı.
# Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, pursaklar belediyesi, pursaklar, Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, İlk Ders Suyu Sevmek

08 Tem 2021 - 11:20 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor mask
Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor
Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda İlk Ders Başkan Ertuğrul Çetin’den mask
Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda İlk Ders Başkan Ertuğrul Çetin’den
Kahramankazan'da Vatandaşlar Havuzlara Akın Ediyor mask
Kahramankazan'da Vatandaşlar Havuzlara Akın Ediyor
Çankaya Belediyesi Sağlıklı Sokaklar Projesi'ni Tanıtıyor mask
Çankaya Belediyesi Sağlıklı Sokaklar Projesi'ni Tanıtıyor
ANKESOB Toplantısı'nda Mehmet Yiğiner Güven Tazeledi mask
ANKESOB Toplantısı'nda Mehmet Yiğiner Güven Tazeledi
Çankaya'da Yaz Keyfi Başladı mask
Çankaya'da Yaz Keyfi Başladı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status