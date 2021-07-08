08 Tem 2021 - 14:15- Belediyeler G: 08 Tem 2021 - 14:16

Beypazarı Belediyesi Meyve Bahçesinde Hasat Zamanı

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Tarihi ve turistik güzellikleriyle her yıl yüz binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Beypazarı’nda 5 yıl önce hayata geçirilen dev proje her yıl olduğu gibi bu yıl da meyvelerini veriyor.
Beypazarı Belediyesi Meyve Bahçesinde Hasat Zamanı mask
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Beypazarı’nda tarımsal ürün yelpazesini genişletmek, meyvecilik konusunda da üretimin artırılmasının yanı sıra kazanç ve istihdamı artırmak amacıyla projeler geliştiren Beypazarı Belediyesi oluşturduğu örnek meyve bahçesi ve sera kompleksi ile meyve yetiştiriciliği konusunda üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesini sağlıyor.

Kuyucak Mevkii’nde kurulan örnek meyve bahçesinde üzümden çileğe, vişneden armuda, elmadan şeftaliye, zeytinden kestaneye kadar farklı birçok ürün bulunuyor. 120 dönümlük alana kurulan meyve bahçesinde; 337 yarı bodur elma ve deveci armudu, 962 tam bodur elma, 450 üzüm, 15 kiraz, 18 şeftali, 37 kayısı, dut çeşitleri, zerdali, badem, ceviz, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, hünnap, incir, muşmula, cennet hurması, kestane, nar, ahlat, ıhlamur, fındık ve ayva gibi farklı türlerde birçok ürün bulunuyor.

Tarımsal üretim noktasında Türkiye ölçeğinde önemli bir paya sahip olan Beypazarı’nın artık kendini meyve yetiştiriciliği alanında da gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Tuncer Kaplan; ‘’Beypazarı’nın kalkınması ve gelişimindeki en büyük etken tarım sektöründeki çeşitlilik ve üretimdir. Biz de buradan yola çıkarak ilçemizdeki ürün çeşitliliğini artırmak ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza öncülük ederek onları meyve yetiştiriciliği konusunda özendirmeyi hedefliyoruz. Meyve Bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerden kâr etmek gibi bir amacımız yok, bu ürünleri hem Küçük Hafız Şakir Zeyrek Sosyal Hizmet Merkezi Aşevi’nde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz hem de bizleri ziyaret eden misafirlerimize ikram ediyoruz.’’ dedi.

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08 Tem 2021 - 14:15 - Belediyeler

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