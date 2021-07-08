08 Tem 2021 - 15:54- Gündem G: 08 Tem 2021 - 15:57

Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu, İşte Detaylar...

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Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar, "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif etti dedi.
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu, İşte Detaylar... mask
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Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

Ağar, hükümetin birinci 6 ay yüzde 9, ikinci altı ay yüzde 5 artı enflasyon farkı şeklinde talepte bulunulduğunu söyledi.
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08 Tem 2021 - 15:54 - Gündem

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