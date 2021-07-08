08 Tem 2021 - 15:58- Belediyeler G: 08 Tem 2021 - 15:59

Etimesgut Belediyesi Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

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38 mahalle, 3,5 milyon m² yeşil alan, cadde, sokak, refüjler haftada en az iki kez ilaçlanıyor
Etimesgut Belediyesi Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor mask
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Etimesgut Belediyesi larva, karasinek, sivrisinek ve farklı türlerdeki haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde 38 mahalle, 400 park, 3.5 milyon metre kare yeşil alan, cadde ve sokaklar düzenli olarak ilaçlanıyor.

İlaçlama çalışmaları 1 adet araç üzeri kobra tipi ilaçlama makinesi, 2 adet mistblower ilaçlama makinesı olmak üzere 3 adet büyük ilaçlama makinesi gerçekleştiriliyor. Tüm mahaller, cadde, sokak, orta refüjler hafta en az 2 kez düzenli olarak ilaçlanıyor. 10 ton ilaç alma kapasitesine sahip kobra ilaçlama aracı 70 metre menzili ile sineklere fırsat vermiyor. Araçlar, cadde ve sokaklarda ilaçlama yaparken, yaya sırt pompalı ekipler de araçların giremediği noktaları ilaçlıyor. Parklar, çöp kutuları ve konteynerların ilaçlaması sırt pompaları ile yapılıyor. Haşere ilaçları Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış halk sağlığında kullanılabilir ürünlerden oluşuyor.
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08 Tem 2021 - 15:58 - Belediyeler

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