09 Tem 2021 - 09:24- Gündem G: 09 Tem 2021 - 09:25

Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü

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Tazminat haklarını talep ederek bir süredir Ankara'da eylem yapan Somalı maden işçileri Ankara’dan dönüş yolunda kaza geçirdi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İnter yaşamını yitirdi.
Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü mask
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Soma'da Uyar Maden işçileri, tazminat haklarının ödenmediğini söyleyerek Ankara'ya gitmiş ve eylem başlatmıştı. İşçiler Ankara girişinde polis tarafından durdurulmuştu. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, talepler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştüklerini duyurmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Maalesef çok acı bir haberle güne başladık" mesajıyla kaza haberini Twitter'dan duyurdu.
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09 Tem 2021 - 09:24 - Gündem

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