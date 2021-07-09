Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü

Soma'da Uyar Maden işçileri, tazminat haklarının ödenmediğini söyleyerek Ankara'ya gitmiş ve eylem başlatmıştı. İşçiler Ankara girişinde polis tarafından durdurulmuştu. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, talepler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştüklerini duyurmuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Maalesef çok acı bir haberle güne başladık" mesajıyla kaza haberini Twitter'dan duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.