Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü

Soma'da Uyar Maden işçileri, tazminat haklarının ödenmediğini söyleyerek Ankara'ya gitmiş ve eylem başlatmıştı. İşçiler Ankara girişinde polis tarafından durdurulmuştu. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, talepler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştüklerini duyurmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Maalesef çok acı bir haberle güne başladık" mesajıyla kaza haberini Twitter'dan duyurdu.