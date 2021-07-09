Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “En İyi Toplu İş sözleşmesini İmzaladık”

Alper Taşdelen, DİSK Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ve çalışanlara en düşük taban aylığına net %34, sosyal haklarla birlikte %40 ücret artışı sağladıklarını hatırlattı ve “Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti ve dün gece çöpler toplanmadı” dedi. Taşdelen, “Çok üzgünüm. Tedbirleri almakla birlikte sevgili Çankayalılardan özür dilerim” açıklamasında bulundu.

Taşdelen’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Dün Genel-iş sendikası ile yeni toplu iş sözleşmesi imzaladık. Belediyemizde asgari ücreti net 4.850 TL yaptık (Artış oranı %34).

Parklar ve süpürgedeki işçimiz hafta sonu zammı ile net 5.300 TL.

Çöp toplayan işçimiz hafta sonu ve gece zammı ile net 6.500TL.

Çöp kamyonu şoförlerimiz ise hafta sonu ve gece ile net 6.750 TL alacaklar. İkramiye ve sosyal haklarla artış oranı %40 oldu.

Yapılan bu zamlar Türkiye'deki tüm toplu iş sözleşmelerinde verilen en yüksek oranlardır.

Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti ve dün gece çöpler toplanmadı.

Çok üzgünüm. Tedbirleri almakla birlikte sevgili Çankayalılardan özür dilerim.”

TOPLU SÖZLEŞME RAKAMLARI

Çankaya Belediyesi’nin Genel-İş Sendikası ile imzaladığı toplu sözleşmenin ücretle ilgili maddeleri ise şöyle:

119,25 TL olan 1.grup ücret ilk yıl 160 TL'ye, 2.yıl 175 TL’ye,

129,06 TL olan 2.grup ücret ilk yıl 165 TL'ye, 2.yıl 180 tl'ye,

138,29 TL olan 3.grup ücret ilk yıl 170 TL'ye, 2.yıl 185 TL'ye yükseltilmiştir.

Böylelikle en düşük taban ücretine %34 artış yapılmıştır.

Mevcut düzenimizde hafta sonu ve gece çalışması yapılan yerlerde aylık net maaşlar aşağıdaki gibi olmuştur:

Katı atıkta hafta sonu ve gece mesaisi yapan kamyon arkası grubu aylık net 6.500 TL katı atıkta hafta sonu ve gece mesaisi yapan şoför grubu aylık net 6.750 TL özel güvenlik görevlilerinde hafta sonu ve gece mesaisi yapanlar aylık net 6.000 TL.

Temizlikte 2 hafta sonu gelen süpürgeciler aylık net 5.300 TL park bahçelerde 2 hafta sonu gelen park görevlileri aylık net 5.300 TL gece ve hafta sonu gelen operatörler aylık net 7.000 TL.

Bunların dışında kalan diğer kalemler için;

Öğle yemeği; 1.yıl 35 TL, 2.yıl 37 TL.

Yakacak yardımı; yıllık 410 metreküp.

Çocuk yardımı; aylık 35 TL.

Giyim yardımı; yıllık 1.100 TL.

Gıda yardımı; yıllık 800 TL

Bayram yardımı; yıllık 200 TL. İkramiye;

15 artı 15 30 gün ikramiye, sorumluluk zammı günlük 7 TL operatörler 12 TL seviyesine gelerek en düşük taban ücreti için giydirilmiş ücret zammı %40'a ulaşmıştır. Çankaya Belediyesi Türkiye’nin şu ana kadar imzalanan en iyi sözleşmesini imzalamıştır.”