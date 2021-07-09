09 Tem 2021 - 11:23- Belediyeler G: 09 Tem 2021 - 11:24

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evinde Mezuniyet Sevinci

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Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi’nde Arapça, okuma yazma, tel kırma, örgü ve çocuk gelişimi kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.
Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evinde Mezuniyet Sevinci mask
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Hanımların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki kurslara katılan kursiyerler, normalleşme dönemi ile birlikte aldıkları telafi eğitimleriyle derslerini başarıyla tamamladı.

Saray Hanım Evi’nde Arapça, okuma yazma, tel kırma, örgü ve çocuk gelişimi kurslarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan, aralarından Özbekistanlı, Afganistanlı, Suriyeli, Kırgızistanlı hanımlarında bulunduğu kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kendilerine sunulan hizmetlerden büyük mutluluk duyduklarını belirten hanımlar, Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşı aracılığıyla Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Ertuğrul Çetin’in yoğun çalışma takviminde dolayı katılım sağlayamadığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu, bu zorlu zamanlarda büyük emek gösteren kursiyerleri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.
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09 Tem 2021 - 11:23 - Belediyeler

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