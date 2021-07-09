Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evinde Mezuniyet Sevinci

Hanımların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki kurslara katılan kursiyerler, normalleşme dönemi ile birlikte aldıkları telafi eğitimleriyle derslerini başarıyla tamamladı.
Saray Hanım Evi’nde Arapça, okuma yazma, tel kırma, örgü ve çocuk gelişimi kurslarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan, aralarından Özbekistanlı, Afganistanlı, Suriyeli, Kırgızistanlı hanımlarında bulunduğu kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Kendilerine sunulan hizmetlerden büyük mutluluk duyduklarını belirten hanımlar, Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşı aracılığıyla Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkürlerini iletti.
Başkan Ertuğrul Çetin’in yoğun çalışma takviminde dolayı katılım sağlayamadığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu, bu zorlu zamanlarda büyük emek gösteren kursiyerleri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.