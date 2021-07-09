09 Tem 2021 - 11:24- Belediyeler G: 09 Tem 2021 - 11:26

Pursaklar’da Ata Tohumları Filizleniyor

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Pursaklar Belediyesi tarafından, arazilere ekimi yapılan ata tohumları filizlenmeye başladı.
Pursaklar’da Ata Tohumları Filizleniyor mask
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İlçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla Pursaklar Belediyesi'nin, ‘‘Yerli ve Milli Sebze Tohum’’ projesi kapsamında ektiği ata tohumları filizlenmeye başladı.

Yerli tohumların filizlenmiş hallerine şahit olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine vatandaşların kendi öz tohumlarına ulaşmalarına imkân sağlanacağını belirtti.

 ‘‘Ata tohumlarından oluşturduğumuz bahçemizde her şey yolunda gidiyor’’

Yerli tohumları kullanarak, tarımı ve çiftçiyi desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Tarımsal üretim çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık. Ata tohumlarından oluşturduğumuz bahçemizde her şey yolunda gidiyor. Tarıma, üretime, üreticiye önem veren bir belediye olarak, geleceğimiz için üretmeye devam edeceğiz. Buradan alacağımız tohumları seneye hemşehrilerimizle paylaşacağız. Bizden sonraki nesillere ata tohumlarını, yerel çeşitlerimizi aktarmak için çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.
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09 Tem 2021 - 11:24 - Belediyeler

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