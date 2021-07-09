09 Tem 2021 - 11:32- Gündem G: 09 Tem 2021 - 11:33

18 Yaş Üstü Birinci Doz Aşılama Oranı %60’a Ulaştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranının %60’a ulaştığını açıkladı.
18 Yaş Üstü Birinci Doz Aşılama Oranı %60’a Ulaştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Koca, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerine yer verdi.
# 18 Yaş Üstü Birinci Doz Aşılama Oranı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu

09 Tem 2021 - 11:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Haziran Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Bugün Yapılıyor mask
Haziran Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Bugün Yapılıyor
Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü mask
Ankara'da Somalı Maden İşçileri Eylem Dönüşü Kaza Geçirdi: 2 Ölü
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu, İşte Detaylar... mask
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu, İşte Detaylar...
Akbank Teknik Sorunun Düzelmesiyle Birlikte Çalışma Saatlerinden Değişiklik Yapıldı mask
Akbank Teknik Sorunun Düzelmesiyle Birlikte Çalışma Saatlerinden Değişiklik Yapıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ten Müsilajı Araştırana Burs İmkanı mask
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ten Müsilajı Araştırana Burs İmkanı
Çiftlik Bank'ın Kurucusu ‘Tosuncuk’a Bir Şok Daha! mask
Çiftlik Bank'ın Kurucusu ‘Tosuncuk’a Bir Şok Daha!
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status