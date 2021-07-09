18 Yaş Üstü Birinci Doz Aşılama Oranı %60’a Ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerine yer verdi.