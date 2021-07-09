Merkez Bankası İstatistikleri Açıkladı: Cari Denge Açık Verdi! İşte Detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklamada, istatistikte, önceki yılın Mayıs ayında 170 milyon doları açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon ABD doları net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesinin etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2.869 milyon dolara yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Mayıs ayında 2.083 milyon dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 665 milyon dolar olarak gerçekleşti" denildi.