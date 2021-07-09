Yenimahalle Belediyesi’nin Düzenlediği Türkü Festivali Tam Gaz Devam Ediyor

Yenimahalle’de Türkü Festivali tam gaz devam ediyor.

Şentepelilere unutulmaz yaz akşamı

Festivalin ikinci durağı Şentepe oldu. Başkentin sevilen sanatçılarından Mustafa Taş sevenleriyle festival kapsamında buluştu. Alanı hınca hınç dolduran Şentepelilerlehep bir ağızdan şarkılarını seslendiren Taş,Ankara oyun havalarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

Sahnedeyken sevenleriyle sık sık sohbet de eden sanatçı Taş, “Kimi için baba, kimi için amca, kimi için kardeş, kimilerine Belediye Başkanı olan Fethi Yaşar benim için bir abi. Tam bir Ankaralı dostu olan Fethi Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Burada ve sizlerle olmak çok güzel” dedi.

Şentepe’ye yeni yatırım müjdesi

Mustafa Taş’a çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kartal da “Şentepe artık ayrıcalıklı bir semt. Şentepeli olmak ayrıcalıklı olmak demek. Çünkü Şentepe’nin her bir köşesinde artık Fethi Yaşar imzası var. Çok kısa süre içerisinde çocuklar, gençler, kadınlar için bu bölgemize Fethi Yaşar yeni imzalar atacak. Çiğdemtepe, Barıştepe ve Pamuklar’da 3 ayrı eğitim, kültür ve gençlik merkezlerini açıyoruz. Ve daha da önemlisi bu pazaryerini seneye tanıyamayacaksınız. Buranın yakında ihalesini yapıyoruz. Otopark, pazaryeri ve üst katlarda eğitim, kültür, sanat alanları ve kafeler olacak. Mustafa Taş ve orkestrasına da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival devam edecek

İlçenin dört bir yanında devam eden festival kapsamında; 10 Temmuz Cumartesi günü (bugün) Ragıp Tüzün Parkı’nda Sevcan Orhan, 11 Temmuz Pazar günü ise vefa konseri temasıyla Cengiz Özkan, Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda saat 20.00’da türkü severlerle buluşacak.