Yerli Üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR’dan İki Müjdeli Haber

HİSAR A+ tüm unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. HİSAR O+'da ise seri üretim aşamasına geçildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+'nın ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ın, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacağı belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.