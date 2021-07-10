Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas saat 14.00'te İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türkiye ile Filistin arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Filistin'deki insani durum ve yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye temaslarını 11 Temmuz'a kadar sürdürecek.