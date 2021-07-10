Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas saat 14.00'te İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek.
Görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türkiye ile Filistin arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.
Filistin'deki insani durum ve yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye temaslarını 11 Temmuz'a kadar sürdürecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.