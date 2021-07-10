Ankara Kent Konseyinin Genel Kurulu Türkiye Rekoru Kırdı

1153 delegenin katıldığı genel kurulda Ankara Kent Konseyi’nin yürütme kurulu başkanlığına yeniden Halil İbrahim Yılmaz seçildi. Genel Kurula katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Kent Konseyinin kapısı herkese açık olacak” dedi.

Sivil toplum kuruluşları, paydaşlar ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde kent gündemine ilişkin önemli kararlara imza atan Ankara Kent Konseyi genel kurulunu gerçekleştirdi.

Rekor katılımla 1153 delegenin yer aldığı genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığına yeniden Halil İbrahim Yılmaz seçildi.

“KENT KONSEYİNİN BAŞARILARINDAN GURUR DUYUYORUM”

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen genel kurul toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hepinizin bildiği gibi, kent konseyleri kanunen kurulmak zorunda olan yapılardır ancak Ankara’da Kent Konseyi kurulması kanuni zorunluluk olan bir yapı değil, bizim yönetim anlayışımızın bir parçasıdır” diyerek sözlerine başladı.

Ankara Kent Konseyi’nin ilk genel kurulunun 2 yıl önce 200 kişinin katılımıyla yapıldığını hatırlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O günden sonra mevzuata göre başvuran herkesin kabul edildiği, yani davet beklemeden Ankara için söz hakkı olan ve gerçekten iyi niyetle söz söylemek isteyen herkesin başvurusu kabul edildi. 200 kişiyle başlayan kuruluş kısa sürede 600 üyeye ulaştı. Bugün ise burada 1000’in üzerinde üyesiyle toplanan Ankara Kent Konseyi, artık Türkiye’nin en fazla üyesi bulunan kent konseyidir. Bu başarı kişilerin ve siyasetin değil, kentlimizin ve tüm hemşehrilerimizin ortak başarısıdır.”

YAVAŞ’TAN GENEL KURULA İTİRAZ EDENLERE YANIT

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kent Konseyinin bir üyesi olarak başarılarınızla gurur duyuyorum” diyen Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kent Konseyi kavramını bilmeyen, anlamayanların yersiz itirazlarının moralinizi bozmaması gerektiğinin altını çizerek ifade ediyorum. Çünkü ortada tamamen gönüllülüğe dayalı inanılmaz bir değer üretimi var ve bu üretim Türkiye’nin her köşesinden büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Eskiden de Kent Konseyi vardı, eskiden de yaptığı çalışmalar vardı. Kent Konseyleriyle ilgili şu anki mevcut yapıya göre benim bir itirazım var. Kent Konseylerinin mutlaka bir yaptırımı olması lazım. Burada alınan kararların belediye tarafından uygulanmasının zorunluluğu olması lazım. Belediye başkanının kendi takdirine kalıyor. Son derece yanlış… Ben birlikte yönetme arzusunda olmasaydım, sizin aklınıza ihtiyacım olmasaydı bu kent konseyinin önerilerinin hiçbirini belediye meclisine götürmezdim. Sizlerin aklına ihtiyacım olduğunu biliyorum. Sizlerin yol göstermesine ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Bunun için de sizlerin bir araya gelmesini Ankara için çalışmasını çok çok değerli buluyorum. Bu nedenle yaptığınız çalışmalar için hepinize şükranlarımı sunuyorum.”

“KENTİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ, KENT KONSEYİNİN KAPISI HERKESE AÇIK OLACAK”

Konuşmasında Ankara Kent Konseyinin çalışmalarından örnekler de veren Yavaş, “Ankara Kent Konseyinde tek bir siyasi parti ve anlayıştan değil her görüşten insanın bir araya geldiğini, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğünü biliyor ve bundan mutluluk duyuyorum. Kent Konseyine katılan bazı gruplarla ilgili, ‘bu insanların burada ne işi var’ gibi sözleri de duyduk. Bizden öncekileri hep ayrımcılık yapmakla suçladık. Lütfen benden aynı şeyi yapmamı beklemeyin. Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Ben bunda kararlıyım. Ankara için söyleyecek sözü olan herkes mutlaka ve mutlaka söylemeye devam etsin” dedi.

Asıl mücadelenin genel kuruldan sonra başlayacağını ifade eden Başkan Yavaş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu kent için değer üretecek, müzakere zemini oluşturacak herkese kent konseyinin kapısı açık olmaya devam edecektir. Ve tüm bunları sağladığımızda kazanan Ankara ve Ankara’nın ortak aklı olacaktır. Ankara’nın şanlı bir tarihi, özgün değerleri, kendi kültürü vardır. Geriye bir tek, geleceğine dair başarı hikayesi yazılması kalmıştır. O başarı hikayesini ise kentimiz ve kentlimiz, birlikte ortak akıl ile yazacaktır.”

HALİL İBRAHİM YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Rekor katılımla ve 1147 üyenin oyuyla Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı seçilen Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı teşekkür konuşmasında ortak akıl vurgusu yaptı.

Yılmaz, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, paydaş, akademisyen, dernek, sanatçı, siyasetçi ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin yer aldığı salonda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 233 adanmışla başlayan hikaye bugün bin 500'e geldi. Bugün burada katılımcılığın rekoru kırıldı. 6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir, her birinin sesi bizim için kutsaldır. Kent Konseyi, gündelik siyasetin bir uzantısı, klasik kutuplaşma ve kamplaşma söylemlerinin benzerinin üretildiği bir yer değildir. Kent Konseyi, kente karşı suçların meşrulaştırıldığı bir yer değildir. Kent konseyi, 'ben neden yokum', 'o varsa ben yokum', 'bunun burada ne işi var', söylemlerinin değil, 'kendimi ifade etmeliyim ve burası benimle anlamlı' diyenlerin yeridir. Polatlı’daki çiftçi soğanıyla ilgili Akyurt'taki muhtarın ile Nallıhan'da kadın kooperatifi işleten bir hanımefendinin koyacağı irade kentteki bir odanın koyacağı iradeden eksik değildir.”

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Yapılan oylama sonucunda Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu ve Onur Kurulu üyelikleri de belirlendi.

Yürütme Kurulu:

-Halil İbrahim Yılmaz ( Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili, ATO İDEA Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Formula A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili) BAŞKAN

-Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ( Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kent Planlama, Kent Yürütme ve Kent Konseyleri Uzmanı)

-Prof. Dr. Sinan Adıyaman (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Tabipler Birliği E.Başkanı, Türk Tabipler Merkez Konseyi Üyesi)

-Doç. Dr. Lale Özgenel ( Mimar, Mimarlık Tarihçisi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, 1927 Mimarlar Derneği E. Başkanı)

-Arzu Balkan ( Oyuncu, Eğitimci)

-Tevfik Volkan Severcan ( Tiyatro Oyuncusu)

-Selçuk Balcı ( Sanatçı, Kültür Sanat Derneği Temsilcisi)

-Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş ( Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı)

-Yasin Otuzoğlu ( TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı)

-Ahmet Bora Hızal ( Ankara Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

-Ali Ayvazoğlu ( T.C Ankara Valiliği İl Kültür Turizm Müdürü)

-Prof. Dr Aydan Biri ( Doğasında Doğum Derneği Genel Başkanı Öğretim Üyesi)

-Ayşe Nilay Alıveren Çelik ( Çankaya İşletmeciler Derneği Başkanı)

-Aysu Fatma Kuştaş (Mimar-Tasarımcı)

-Dr. Baran Bozoğlu (İklim Değişikliği Politika Araştırma Derneği Başkanı, ASKİ Genel Müdürü Yardımcısı, Çevre Mühendisleri Odası E. Genel Başkanı)

-Büşra Dok Dağdelen ( Peyzaj Yüksek Mimarı, İpek Yolu Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Temsilcisi)

-Dr. Cemalettin Kömürcü (Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı, Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

-Ceren Anadol ( TÜRKSAB Yönetim Kurulu Üyesi)

-Cevriye Kaya ( Fidanlık Mahallesi Muhtarı, Çankaya Muhtarlar Derneği)

-Eda Ersoy Tombakoğlu (Kentsel Tasarımcı, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı)

-Edibe Sinem Ersoy ( Serebral Palsili Çocuklar Derneği Kurucusu)

-Emrah Kaymak ( TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı)

-Erhan Aras ( Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı)

-Erkan Delikanlı( Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları İthalatçıları İhracatları Derneği Temsilcisi, Sağlık Enstitüleri İşverenleri Sendika Temsilcisi)

-Faruk Çınkı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

-Gökhan Ertek ( Ankara Genç İş Adamları Derneği Üyesi ODTÜ Teknokent Üyesi İnşaat Mühendisi)

-Mehmet Ali Okumuş ( Ankara Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili)

-Murat Akyüz ( Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı)

-Nazmi Şahin (İnşaat Mühendisi Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı )

-Obahan Obaoğlu (Ankara Forum Derneği Başkanı)

-Ömer Faruk Kayaaslan ( Yönetim-Bilişim Sistemleri Uzmanı İvedik Teknokent Üyesi)

-Ömer Sarıoğlu ( Kuaförler Kooperatifi Başkanı)

-Özgür Ceren Can ( Koç Müzesi Müdiresi, Seramik Sanatçısı)

-Dr. Süleyman Basa (İMEF: internet Medya Federasyonu Başkanı)

-Süleyman Ekici ( Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı)

-Ulvi Sakarya (Polatlı Ticaret Odası Başkanı, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi, Polatlı -Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı)

Onur Kurulu:

-Doç. Dr. Mustafa Tuna

-Murat Karayalçın

-Prof. Dr. Ruşen Keleş

Danışma Kurulu:

-Av. Ömer Lütfü Avşar Hukuk Akademisi Derneği Başkanı

-Orhan Aydın Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı

-Pınar Ayhan Tohumluk Vakfı Başkanı

-Gürsel Baran Ankara Ticaret Odası Başkanı

-Rüştü Biçer Ankara Büyükşehir Belediyesi Pursaklar Meclis Üyesi

-Nazmi Bilgin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

-Ali Bozkurt Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı

-Nevzat Ceylan Başkent Ankara Meclisi Başkanı

-Mustafa Coşar Çankaya Kent Konseyi Başkanı

-Av. Selim Çırpanoğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Meclis Üyesi

-Deniz Demir TMMOB Jeoloji Mühendisliği Odası Gelegesi

-Naki Demir Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi

-Nuray Demirer TAV Esenboğa Genel Müdürü

-Av. Çiğdem Dilek Global Enerji Derneği Başkanı

-Musa Göçmen Besteci

-Rengim Gökmen Devlet Opera ve Balesi E. Genel Müdürü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası -Müzik Direktörü

-Halime Güner Uçan Süpürge Vakfı Başkanı

-Özlem Gürses Mimar, gazeteci

-Prof.Dr.Deniz İncedayı Mimarlar Odası Genel Başkanı

-Hayrettin Kadıoğlu Danıştay eski üyesi, TÜTAV Temsilci

-Cemal Kaman Ankara Sakatlar Derneği Sosyal Hizmetler Koordinatörü

-Mustafa Koç Bugsaş Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı

-Aysun Liman Daşacan Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Meclis Üyesi

-Cengizhan Orakçı Şair, yazar, eğitimci

-Bekir Ödemiş Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı

-Nurettin Özdebir Ankara Sanayi Odası Başkanı

-Ferhan Özkara BELPA Yönetim Kurulu Başkanı

-Selçuk Pehlivanoğlu Türk Eğitim Derneği Başkanı

-Av. Erinç Sağkan Ankara Barosu Başkanı

-Prof Dr Yusuf Sarınay TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

-Prof. Dr. Olcay Şendil Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

-Demirhan Şerefhan TÜSİAV Gençlik ve Spor Platformu Başkanı

-Petek Us Gülbitti Gazeteci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Müdürü

-Prof. Dr. Çiğdem Varol Özden İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Temsilcisi

-Şevket Bülend Yahnici 21. Dönem Ankara Milletvekili, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı

-Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

-Prof Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi

-Prof. Dr. Mete Yıldız Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

-Prof.Dr. Musa Yıldız Gazi Üniversitesi Rektörü

-Mehmet Yılmaz Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı Başkanı