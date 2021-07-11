11 Tem 2021 - 09:59- Belediyeler G: 11 Tem 2021 - 10:00

Ankara'da Yenimahalleli minikler Çocuk Şenliği'nde buluştu

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Ankara Yenimahalle Belediyesi Çocuk Şenliği ve kreşler mezuniyet programı sevilen sanatçı Aydilge’nin de katılımıyla büyük coşkuyla gerçekleşti. Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’da katıldı.
Ankara'da Yenimahalleli minikler Çocuk Şenliği'nde buluştu mask
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*Yenimahalleli minikler Çocuk Şenliği’nde buluştu. *Aydilge, Yenimahalle’nin minik mezunları için sahneye çıktı.Yenimahalle Belediyesi Çocuk Şenliği ve kreşler mezuniyet programı sevilen sanatçı Aydilge’nin de katılımıyla büyük coşkuyla gerçekleşti. Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’da katıldı.

Yenimahalle Belediyesi normalleşmeyle birlikte etkinlere start verdi. Hemen her gün bir etkinliğin yapıldığı Yenimahalle’de, Çocuk Şenliği’yle kreş öğrencilerinin yanı sıra binlerce Ankaralı çocuk gönüllerince eğlendi. Her şeyin çocuklar için düşünüldüğü programa sevilen sanatçı Aydilge de şarkılarıyla renk kattı.

Alanda çocuklara ücretsiz pop corn, pamuk şeker, Osmanlı macunu dağıtılırken, velilerine ve katılımcılara da döner ikram edildi. Ayrıca alana gelen her vatandaşa Yenimahalle Belediyesi tarafından üretilen maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Kepler havaya

Eğlence ve coşkunun bir an bile kesilmediği etkinlikte çocuklar mini survivor parkurunda nefes kesen yarışlar yaparken, anne ve babalar geleneksel oyunlarda boy gösterdi. Animasyon gösterileri ve maskotlar çocuklarla beraber güne anlam kattı. Etkinlikte mezun olan 6 yaş öğrencileri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte kep atarak yeni bir yolculuğa yelken açtı.

Törende konuşan Yaşar, “Çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için mücadele ediyoruz. En iyi eğitimi almak en iyi koşullarda yetişmek her çocuğun hakkıdır. Bugün burada mezun olup bizlere veda eden öğrencilerimize yeni okullarında başarılar diliyorum. Hepsinin çok başarılı olup Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ayrılmadan geleceğimizi inşaa edeceklerine yürekten inanıyor ve tüm çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

# Yenimahalle Belediyesi Çocuk Şenliği, ankara kreş mezunları, sanatçı aydilge, fethi yaşar

11 Tem 2021 - 09:59 - Belediyeler

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