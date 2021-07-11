Kahramankazanlı gençlerin yeni buluşma adresi, Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi ilçe gençlerinin yeni buluşma noktası olacak. Çok amaçlı spor salonundan kütüphaneye, satranç odalarından bilişim ve müzik sınıflarına kadar çok sayıda unsurun yer aldığı gençlik merkezi Kahramankazanlı gençlere kendilerini geliştirmek için birçok fırsat sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi'nin, Kahramankazan Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin protokol düzenlenen törenle imzalandı. Kayı Mahahlesi’nde yapılan Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi’nde düzenlenen protokol imza törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile ilçe protokolü ve sporcular katıldı. Gençlik merkezinin Kahramankazan Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin protokol Oğuz ve Çelik arasında imzalandı.

Gençlerimiz her zaman emrindeyiz

Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini belirterek, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları, gelecekte sağlıklı ve özgüvenli bireyler olmalarında sporun rolü yadsınamaz. Biz de buradan hareketle gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize burstan, okullarımıza spor malzemesi desteğine, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmaya kadar tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarınlarımız olan gençlerimizin her zaman emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İl Müdürü Çelik, Ankara'daki 14. gençlik merkezini Kahramankazan'da açtıklarını belirterek, “Sevgili gençler buranın imkanlarından yararlanarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için burayı sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda inşa ettik. Bütün umudumuz sizlersiniz” dedi.

Birçok donatıyı barındırıyor

Terörle Mücadele Şehidi Tunahan Doktur’un ismini taşıyan gençlik merkezinde çok amaçlı spor salonu, kütüphane, satranç odaları, bilişim ve müzik sınıfları, resim ve sanat atölyeleri, etkinlik sınıfları, voleybol, basketbol ve bocce sahaları yer alıyor