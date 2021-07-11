11 Tem 2021 - 13:12- Gündem G: 11 Tem 2021 - 13:13

İşte koronavirüsten koruyan besinler…

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İngiliz ABD ortaklığında, 40 bin kişiden toplanan verilerin incelenmesi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı. Bilimsel araştırma ile koronavirüse karşı etkili ve virüse davetiye çıkaran besinler netlik kazandı.

İşte koronavirüsten koruyan besinler… mask
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İngiliz ABD ortaklığında, 40 bin kişiden toplanan verilerin incelenmesi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı. Bilimsel araştırma ile koronavirüse karşı etkili ve virüse davetiye çıkaran besinler netlik kazandı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 200 milyona yakın insana bulaştı. Virüs nedeniyle dünya genelinde 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Virüs bilim dünyasının da neredeyse tüm mesaisini bu alana çevirmesine neden oldu. Salgın ile ilgili yüzlerce çalışmaya imza atıldı.

Her çalışma ile virüse daha iyi anlıyoruz. O çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İngiliz ABD ortaklığında yapılan bilimsel araştırma ile Kovid-19'dan koruyan ve virüse davetiye çıkaran yiyecek ve içecekler belirlendi.

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Northwestern Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları çalışma kapsamında 40 bin İngilizin verilerini mercek altına aldı.

Sonuçlar, Nutrients dergisinde yayınlandı. İngiliz Daily Mail gazetesinin buradan derlediği habere göre, günde en az bir fincan kahve, Kovid-19'a yakalanma riskini yaklaşık onda bir oranında azaltıyor.

Aynı habere göre, bu durum kahvenin bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle yaşanıyor. Ancak Kovid-19'a karşı etkili olan tek ürün kahve değil.

Bilim insanları bir öğünü sebzelere ayırmanın da benzer etkiye sahip olduğu sonucuna ulaştıklarının altını çiziyor.

İşlenmiş etlerin virüse davetiye çıkardığına dikkat çeken ekip, çay ve meyvenin ise herhangi bir pozitif ya da negatif etkisini belirleyemediklerini açıkladı.

Öte yandan salgında vaka sayısı dünya genelinde 187 milyon 68 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 38 bine, iyileşenlerin sayısı 171 milyon 50 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 711 bini, Hindistan'da 30 milyon 824 bini, Brezilya'da 19 milyon 20 bini ve Fransa'da 5 milyon 803 bini geçti.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 752 ile "en yüksek" can kaybı kaydedilirken, toplam ölü sayısı 142 bini geçti.

Kaynak: Hürriyet

11 Tem 2021 - 13:12 - Gündem

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