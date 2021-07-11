Bülent Ersoy’dan İlyas Tetik açıklaması: "Guruna Yediremeyerek İntihar Etmiş"

Usta sanatçı Bülent Ersoy, Sarıyer Kireçburnu'ndaki evinde yaşamına son verdiği belirtilen keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik ile ilgili konuştu. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Pendik'te hizmete başlayan bir güzellik merkezinin açılışında görüntülendi.

“GURURUNA YEDİREMEYEREK İNTİHAR ETMİŞ”

Geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in vefatının ardından çıkan haberlerde, ölümünden üç gün önce üzücü bir olay yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü müzisyenin prensipte anlaştığı televizyon programındaki işine Bülent Ersoy'un rest çekmesiyle son verildiği iddia edilmişti.

İlyas Tetik'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Ersoy, "Kendisiyle anlaşan ben değilim. Yapımcı, menajer Polat Bey anlaşmış. Ben bilemem ki… Muazzez Hanım ile zaten çalışıyordu" dedi.

Bülent Ersoy, sözlerine, "Zaten adamla anlaşmışlar. Kendisi Muazzez Hanım'la çalışırken, Polat Bey'le anlaşma yapmış. Program listesinden çıkarılmış, ne edilmiş onu bilemem. Benimle ne alakası olabilir? Kaldı ki onu alsaydık Muazzez Hanım ağzını açıp da zaten hiçbir şey söylemezdi. Yani o kadar bana 'Abla' der. Muazzez Hanım'ın huyları çok nahiftir, bana bir şey demez. Olacak iş değil. Kaldı ki zaten ben anlaşmadım ama çok üzüldüm tabii ki. Çok kıymetli bir kemaniydi. Yaşayanlarda en büyüklerden bir tanesiydi. Yazık oldu. İntihar olayını duyunca, sabah 6'da açtım telefon. Oğlu beyefendiyle konuştum, başsağlığı diledim. İşleri ters gitmiş, iflas galiba etmiş. Çok onurlu ve gururlu bir beydi. Kimseyle laubali olmaz, başını eğerdi…" şeklinde devam etti.

NE OLMUŞTU?

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren İlyas Tetik 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tetik'in, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Tetik'in, yaşamına son vermeden 3 gün önce büyük bir üzüntü yaşadığı iddia edildi.

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunacağı 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik eğlence programından teklif alan İlyas Tetik'in ilk etapta prensipte anlaştığı ancak çalışmanın son anda iptal olduğu iddia edildi.

Ölümünden 3 gün önce Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Polat Yağcı ile görüşen İlyas Tetik'in, Bülent Ersoy'un; yıllardır Muazzez Ersoy ile birlikte çalışan ve bayramda birlikte TV programı yapacaklarını öğrendiği, usta besteciye yalnızca kendisiyle çalışmasını istediği, Şef Tetik'in de 'Bayram programı için söz verdim nasıl öyle birşey yapabilirim' demesi üzerine Bülent Ersoy'un "Ya ben ya o" diyerek rest çektiği ve bunun üzerine de işin iptal olduğu iddia edildi. (Habertürk)