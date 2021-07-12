Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dün 26. yıldönümünü andığımız Srebrenitsa soykırımında şehit olan Boşnak kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Avrupa'nın ortasında BM'nin gözü önünde işlenen bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar soykırımı unutmama, unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeği ile yüzleşmesi için bunu yapmak zorundayız. Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

"Özellikle milli ve manevi değerleri önemseyen STK'lara karşı algı operasyonları artıyor"

Türkiye Gençlik Zirvesinin öncelikle başarılı geçmesini tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Halihazırda 88 üyesi ve 150 paydaşı ile gençlik alanında ülkemizin en kuşatıcı işbirliği zemini olan bu platform kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Platform, dergiler, yurtlar, burslar ve diğer projelerle gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. En önemli özelliği yürüttüğü faaliyetlerde birleştirici bütünleştirici bir anlayışla hareket etmesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle milli ve manevi değerleri önemseyen STK'lara karşı algı operasyonları artıyor. Siyasette de sivil toplumda da başarının anahtarı birlik, beraberlik, vahdettir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmektir.

"Gençlerimizin başarı grafiği sanattan teknolojiye her alanda yükseliyor. Türkiye'nin gençleri araştırması, sonuçları itibarıyla ufuk açıcı bir çalışma oldu. Türkiye'nin gençleri, onlar adına ahkam kesenlerden çok daha sağduyulu şekilde dünyayı okuyor. Gençlerine sahip çıkan ve yatırım yapan toplumlar geleceğe güvenle bakar. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor."

"Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide çğır açacak projelere sizler imza atacaksınız."