12 Tem 2021 - 17:02- Gündem G: 12 Tem 2021 - 17:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi’nde Konuştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi’nde Konuştu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dün 26. yıldönümünü andığımız Srebrenitsa soykırımında şehit olan Boşnak kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Avrupa'nın ortasında BM'nin gözü önünde işlenen bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar soykırımı unutmama, unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı'nın soykırım gerçeği ile yüzleşmesi için bunu yapmak zorundayız. Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

"Özellikle milli ve manevi değerleri önemseyen STK'lara karşı algı operasyonları artıyor"

Türkiye Gençlik Zirvesinin öncelikle başarılı geçmesini tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Halihazırda 88 üyesi ve 150 paydaşı ile gençlik alanında ülkemizin en kuşatıcı işbirliği zemini olan bu platform kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Platform, dergiler, yurtlar, burslar ve diğer projelerle gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. En önemli özelliği yürüttüğü faaliyetlerde birleştirici bütünleştirici bir anlayışla hareket etmesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle milli ve manevi değerleri önemseyen STK'lara karşı algı operasyonları artıyor. Siyasette de sivil toplumda da başarının anahtarı birlik, beraberlik, vahdettir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmektir.

"Gençlerimizin başarı grafiği sanattan teknolojiye her alanda yükseliyor. Türkiye'nin gençleri araştırması, sonuçları itibarıyla ufuk açıcı bir çalışma oldu. Türkiye'nin gençleri, onlar adına ahkam kesenlerden çok daha sağduyulu şekilde dünyayı okuyor. Gençlerine sahip çıkan ve yatırım yapan toplumlar geleceğe güvenle bakar. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor."

"Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide çğır açacak projelere sizler imza atacaksınız."

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12 Tem 2021 - 17:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Varank: “Pandemiye Rağmen İhracatımız 400 Milyon Doların Üzerinde” mask
Bakan Varank: “Pandemiye Rağmen İhracatımız 400 Milyon Doların Üzerinde”
ÖSYM: Soru Kitapçığı Paylaşımına Gözaltı! mask
ÖSYM: Soru Kitapçığı Paylaşımına Gözaltı!
Türk Bayrağını Yırtıp Üzerine Basan Kadın Tutuklandı. İşte Detaylar... mask
Türk Bayrağını Yırtıp Üzerine Basan Kadın Tutuklandı. İşte Detaylar...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uzlaştırma Kurumu 2 Milyon Tarafı Uzlaştırdı. İşte Detaylar... mask
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uzlaştırma Kurumu 2 Milyon Tarafı Uzlaştırdı. İşte Detaylar...
Türkiye'de İşsizlik Rakamları Açıklandı, Buna Göre Türkiye Genelinde... mask
Türkiye'de İşsizlik Rakamları Açıklandı, Buna Göre Türkiye Genelinde...
“Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması”nda Dereceye Girenler Belli Oldu mask
“Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması”nda Dereceye Girenler Belli Oldu
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status