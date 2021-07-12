Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Mobil Okullarla Tarlalardayız”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi. Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız" paylaşımında bulundu.