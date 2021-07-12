Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi. Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız" paylaşımında bulundu.
12 Tem 2021 - 17:05- Gündem Güncelleme: 12 Tem 2021 - 17:06
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Mobil Okullarla Tarlalardayız”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.