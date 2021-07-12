Bahçeli’den teşkialtına “sahada olun” talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni haftaya partisinin yetkili kurullarını toplayarak başladı. Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu'yla toplantı yapan Bahçeli, yaz döneminde yapılacak çalışmaları ele aldı.
Meclis 15 Temmuz'da tatile girecek, Milliyetçi Hareket Partisi sahada olmaya devam edecek. Devlet Bahçeli MYK toplantısında ekonomiden dış politikaya kadar pek çok başlığı kurmaylarıyla değerlendirdi.
TRT Haber'in aktardığı habere göre, MHP lideri Bahçeli teşkilatlara, 'yaz döneminde sahada olun' talimatı verdi. Teşkilat içinde başlayan eğitim faaliyetleri de toplantının gündem maddelerinden biriydi. Toplantıda ayrıca, Meclis'te bu sene yapılan yasama faaliyetleri de ele alındı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.