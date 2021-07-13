Başkan Oğuz 15 Temmuz Darbesinde Şehit ve Gazi Olan Aileleri Ziyaret Etti

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden şehit aileleri teröristeler lanet okudu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Üssü) önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Oğuz, hâl hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit aileleriyle birlikte şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Başkan Oğuz ayrıca, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Burada gazilerle bir araya gelen Oğuz, Türk Milleti’nin kendilerine minnettar olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Haydar Ünal ve gaziler de, ziyareti ve desteklerinden dolayı Oğuz’a teşekkür etti. Oğuz, şehit aileleri ve gazileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 13-14-15 Temmuz tarihleri arasında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

Teröristlere lanet okudular

Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade etti. Teröristlere ve terör örgütlerine lanet okuyan şehit aileleri, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada iki yakaları bir araya gelmesin” şeklinde konuştu.

“Aileleri bizim de ailemizdir”

Başkan Oğuz da, şehit ailelerinin tüm Türk Milleti’nin ailesi olduğunu belirterek, “Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemizdir. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Kahramankazan’da ne olmuştu

Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmışlardı. Darbeci hainler tarafından Üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti.