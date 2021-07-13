Mamak Belediyesi’nden Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi

Fotoğraf sanatçısı Veliya Hasan Begoviç tarafından hazırlanan Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi 14 Temmuz Çarşamba akşamına kadar Musiki Muallim Mektebi’nde gezilebilecek. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda hayatlarını kaybeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşı rahmet ve dua ile andıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, herkesi sergiyi görmeye davet etti. Köse, “Merhum Aliya İzetbegoviç 'Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.' derdi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışlarında onları asla yalnız bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, “Saraybosna İstanbul'un kardeşidir. Belgrad Ankara'nın dostudur, Zagreb İzmir'in akrabasıdır, Kızılırmak Nehri'nin, Sakarya Nehri'nin, Tuna'nın, Dirina'nın, tarihi ortaktır, birdir” dedi.

3 gün boyunca ziyaret edilecek

Mamak Belediyesi, Srebrenitsa katliamının 26. yıldönümünde, Sırplar tarafından gerçekleştirilen katliamı anlatan fotoğraf sergisi açtı. Bosna Hersekli fotoğraf sanatçısı Veliya Hasan Begoviç tarafından Srebrenitsa’da hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan fotoğraf sergisi, 26 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde yaşanan soykırımı çarpıcı karelerle gözler önüne seriyor. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen serginin açılışına Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Sorumlusu Rauf Ataöz ve Filipinliler Büyükelçisi Şila Salas katıldı. Henüz 16 yaşındayken Drina nehrinin karşı kıyısına yüzerek soykırımdan kaçan Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç’e ait fotoğrafların yer aldığı “Dinmeyen Acı Srebrenitsa Sergisi” ne katılan Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Alagiç, çeyrek asır geçmesine rağmen soykırımda katledilen vatandaşların bulunamadığını belirtti. Soykırımların unutulmamasını ve yaşanan olaylardan dersler çıkartarak daha güzel dünya inşa edilmesini gerektiğini aktardı. Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşının söylenmesiyle devam etti. Programda, sanatçı Orhan Çakmak da konser verdi. Musiki Muallim Mektebi’nde açılan ve 37 eserden oluşan sergi, 14 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.