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Dikkat! Kavurucu Sıcaklıklar Yurdun Etkisi Altında, Meteorolojiden Sıcaklık Uyarısı

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Meteoroloji'nin aktardığı hava durumu raporuna göre, hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam edecek. 
Dikkat! Kavurucu Sıcaklıklar Yurdun Etkisi Altında, Meteorolojiden Sıcaklık Uyarısı mask
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15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarlka birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak.

İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklığın 50 dereceyi aşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. 
# Meteorolojiden uyarı, Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

13 Tem 2021 - 12:25 - Gündem

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