Dikkat! Kavurucu Sıcaklıklar Yurdun Etkisi Altında, Meteorolojiden Sıcaklık Uyarısı

15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarlka birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak.
İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklığın 50 dereceyi aşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.