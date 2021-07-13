Başkan Ercan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

“Tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler”
“Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır.Milletimiz 5 yıl önce sadece o hainlerin karşısına çıkmadı, Mondros’ta yaptıkları gibi bizi daracık bir bölgeye sıkıştırmak isteyen tüm haçlı zihniyetinin karşısına çıktı. Hamdolsun, bizim yüce gönüllü bir milletimiz var. Bu bayrak için, bu ezan için şehit olma gönüllüsü bir ordumuz var. Hamdolsun, yeri geldiği zaman hepimiz şehit olmak için seferber oluruz. Onlar büyük Türkiye yolunda önümüze engel çıkarmak isteyen küresel güçlere, hain zihniyete karşı çıktılar. Bu millet asil bir millettir; tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler. Büyük Türkiye yolculuğundan bizleri kimse geri koyamaz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.