13 Tem 2021 - 12:48- Belediyeler G: 13 Tem 2021 - 12:49

Başkan Ercan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Ercan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler”

 “Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır.Milletimiz 5 yıl önce sadece o hainlerin karşısına çıkmadı, Mondros’ta yaptıkları gibi bizi daracık bir bölgeye sıkıştırmak isteyen tüm haçlı zihniyetinin karşısına çıktı. Hamdolsun, bizim yüce gönüllü bir milletimiz var. Bu bayrak için, bu ezan için şehit olma gönüllüsü bir ordumuz var. Hamdolsun, yeri geldiği zaman hepimiz şehit olmak için seferber oluruz. Onlar büyük Türkiye yolunda önümüze engel çıkarmak isteyen küresel güçlere, hain zihniyete karşı çıktılar. Bu millet asil bir millettir; tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler. Büyük Türkiye yolculuğundan bizleri kimse geri koyamaz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.”
# Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sincan belediyesi, sincan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

13 Tem 2021 - 12:48 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Ercan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı mask
Başkan Ercan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Altınok: Söz Verdik, Yaptık! 2 Yılda 1001 Vatandaş İş sahibi Yapıldı mask
Başkan Altınok: Söz Verdik, Yaptık! 2 Yılda 1001 Vatandaş İş sahibi Yapıldı
Keçiören’de Festival Havasında Park Konserleri mask
Keçiören’de Festival Havasında Park Konserleri
Mamak Belediyesi’nden Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi mask
Mamak Belediyesi’nden Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi
Pandemide Alınan Kiloların Çözümü: Etimesgut Belediye Spor Merkezleri mask
Pandemide Alınan Kiloların Çözümü: Etimesgut Belediye Spor Merkezleri
Sincan Belediyesi Tarafından Koruma Altına Alınan Can Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuşuyor mask
Sincan Belediyesi Tarafından Koruma Altına Alınan Can Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status