İçişleri Bakanlığı'ndan ‘Güven ve Huzur’ Uygulaması, İşte Detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzuru (2021-4) uygulaması gerçekleştirildi.

55 bin 177 personelin görev aldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 189 bin 789 aracın kontrol edildiği, 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada, aranan bin 39 araç tespit edildi, 771 araç trafikten men edildi.