13 Tem 2021 - 13:53- Belediyeler G: 13 Tem 2021 - 13:54

Bala'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor

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Başkan Buran, Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan İlan edilen Şentepe Mahallesinde Proje Fizibilite çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Bala'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor mask
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Açıklamanın devamında Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilk etapta ilçe Merkezi Göztepe mahallesinde yaklaşık 20 dönüm alanda ilan edilen Kentsel Dönüşüm Alanına ait proje tamamlandı. Proje kapsamında farklı büyüklükte ve tipte daire, ticaret merkezi projelendirilip hak sahipleri ile görüşmelere başlandı. Kentsel dönüşüm ile ilçede modern konutlar, modern dükkanlar, kent meydanı ve 24 metre cadde olacak.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, “İlçemizde kentsel dönüşüm başlıyor. Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan İlan Edilen Şentepe Mahallemizde Proje Fizibilite çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte uzlaşma görüşmelerine başlandı. Kentsel dönüşüm ile  birlikte modern konutlar, modern dükkanlar, kent meydanı ve 24 metre cadde olacak. İlçemizin çehresini değiştirecek ve ilçemizi geliştirecek olan "Kentsel Dönüşüm"   projemiz tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” Birinci etap çalışmalarına başlanmasıyla birlikte İlçe merkezinin tamamını kapsayacak olan 100 dönümlük İkinci Etap için çalışmaları hemen başlayacak.
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13 Tem 2021 - 13:53 - Belediyeler

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