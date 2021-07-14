14 Tem 2021 - 12:09- Belediyeler G: 14 Tem 2021 - 12:10

Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz/2021 Olağan Toplantısı,  Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda kurul üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı mask
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Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan'ın başkanlığında pandemi tedbirlerine riayet edilerek yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına, Ankara Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Arif Ay, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf İnce, Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Serdar Yücesu ve ATO Meclis Üyesi Abidin Memili'nin de aralarında bulunduğu kurul üyeleri katılım sağladı.

Pandemi sürecinin etkilerine rağmen işe yerleştirmede iyi bir noktada olunduğunu belirten Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan'ın açış konuşmasının ardından Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay tarafından Ankara ve Türkiye geneli İşgücü Piyasası Genel Verileri ve Ankara İl Müdürlüğünün Ocak-Haziran 2021 arası faaliyetleri hakkında; Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı  Bedri Ekşi tarafından ise yine son döneme ilişkin  mesleki eğitim uygulamaları, mesleki eğitime ilişkin yatırımlar, meslek liselerinin üretimleri ile alan-dal, yoğunlaştırılmış eğitim tekliflerine ilişkin kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. 

Kurul üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni yakından ilgilendirdiğini vurguladığı; çıraklık ve mesleki eğitime ilişkin mevzuat uygulamalarında yaşanan sıkıntılara ilişkin tespitleri dile getirdi ve ardından bu tespitleri ve çözüm önerilerini içeren detaylı bir raporu dosya halinde Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan'a takdim etti.

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14 Tem 2021 - 12:09 - Belediyeler

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