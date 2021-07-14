14 Tem 2021 - 12:11- Belediyeler G: 14 Tem 2021 - 12:12

Çocukların Bayramlıkları Sincan Belediyesinden…

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi çocukların bayram heyecanına ortak oluyor. Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 çocuğa giyim, ayakkabı ve oyuncak hediye e...
Çocukların Bayramlıkları Sincan Belediyesinden… mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi çocukların bayram heyecanına ortak oluyor. Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 çocuğa giyim, ayakkabı ve oyuncak hediye etmeye başlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, miniklerin yüzünü güldürdü.

2020 Eylül ayında hizmete açılan Sincan Belediyesi Yarım Elma Hayır Çarşısı gönüllere dokunmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketinden sıcak yemeğe, yakacaktan kırtasiye desteğine kadar pek çok kalemde yardımlar devam ederken, bu bayramda da yüzleri gülsün diye yine çocuklar unutulmadı.

Çocuklar Mutlu Olsun Diye

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Sincan Belediyesi, çocuklara bayram hediyesi veriyor, onların sevincine ortak oluyor.

Sosyal incelemesi yapılmış 4-15 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi 1000 çocuk, Yarım Elma Hayır Çarşısı aracılığıyla bayramlıklarına kavuşuyor. Çocuklara kıyafet ve ayakkabı yanında bayramı daha mutlu geçirsinler diye oyuncak da hediye ediliyor.  

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı müstesna günler. Bu özel günde çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 1000 evladımıza bayramlık ve oyuncak hediye ediyoruz. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

# Sincan Belediyesi çocukların bayram heyecanına ortak oluyor, sincan belediyesi, sincan, Sincanlı çocuklar bayram sevinci, Sincanlı çocuklar, Sosyal belediyecilik, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan

14 Tem 2021 - 12:11 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kahramankazan’da Satranç Tutkunları Hamlelerini Şehitler İçin Yaptı mask
Kahramankazan’da Satranç Tutkunları Hamlelerini Şehitler İçin Yaptı
Keçiören Belediyesi LGS Öğrencilerine 5 Bin Adet Tanıtım Kılavuzu Dağıtıldı mask
Keçiören Belediyesi LGS Öğrencilerine 5 Bin Adet Tanıtım Kılavuzu Dağıtıldı
Çocukların Bayramlıkları Sincan Belediyesinden… mask
Çocukların Bayramlıkları Sincan Belediyesinden…
Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı mask
Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 1 Tonluk “Paşa”sı İlgi Odağı Oldu mask
Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 1 Tonluk “Paşa”sı İlgi Odağı Oldu
Yenimahalle'de Asfaltsız Yol, Kaldırımsız Sokak Kalmıyor mask
Yenimahalle'de Asfaltsız Yol, Kaldırımsız Sokak Kalmıyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status