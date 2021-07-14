Çocukların Bayramlıkları Sincan Belediyesinden…

Sincan Belediyesi çocukların bayram heyecanına ortak oluyor. Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 çocuğa giyim, ayakkabı ve oyuncak hediye etmeye başlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, miniklerin yüzünü güldürdü.

2020 Eylül ayında hizmete açılan Sincan Belediyesi Yarım Elma Hayır Çarşısı gönüllere dokunmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketinden sıcak yemeğe, yakacaktan kırtasiye desteğine kadar pek çok kalemde yardımlar devam ederken, bu bayramda da yüzleri gülsün diye yine çocuklar unutulmadı.

Çocuklar Mutlu Olsun Diye

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Sincan Belediyesi, çocuklara bayram hediyesi veriyor, onların sevincine ortak oluyor.

Sosyal incelemesi yapılmış 4-15 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi 1000 çocuk, Yarım Elma Hayır Çarşısı aracılığıyla bayramlıklarına kavuşuyor. Çocuklara kıyafet ve ayakkabı yanında bayramı daha mutlu geçirsinler diye oyuncak da hediye ediliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı müstesna günler. Bu özel günde çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 1000 evladımıza bayramlık ve oyuncak hediye ediyoruz. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.